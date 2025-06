Ryby to jest to. Dobre, łatwo przyswajalne białko i kwasy omega 3. Specjaliści polecają, by jeść ryby 2, 3 razy w tygodniu. Znajdują się w nich także witaminy A, D, E oraz z grupy B. Są bogate w białko i składniki mineralne - jod, selen i żelazo, dlatego warto sięgać po ryby 2-3 razy w tygodniu.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Proponujemy przepis prosty i smakowity. Ryba zapiekana z pieczarkami to miła odmiana od ryby smażonej z patelni. Przygotowanie tego pysznego dania nie zajmie wiele czasu. Świetnie sprawdzi się tu biała, morska ryba - np. dorsz. Składniki kupimy w każdym dobrze zaopatrzonym sklepie spożywczym. Rodzina będzie zadowolona i zdrowo najedzona. Nie zapomnijmy o dodatku świeżych warzyw.

1 kg filetów z mintaja lub np. dorsza

100 g tartego żółtego sera

500 g pieczarek

2 cebule

250 ml śmietany 18%

2 łyżki masła

30 ml oleju

sól, pieprz

Przygotowanie

Ryby myjemy, osuszamy, doprawiamy i smarujemy delikatnie olejem. Wkładamy do żaroodpornego naczynia i zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez ok. 15 minut - jeśli filety są grubsze, potrzebnych będzie ok. 20 minut . W tym czasie umyte i pokrojone w plasterki pieczarki podsmażamy na maśle razem z pokrojoną w piórka cebulą przez ok. 10 minut. Zdejmujemy patelnię z ognia i zalewamy pieczarki śmietaną, mieszamy. Na podpieczoną rybę wykładamy pieczarki ze śmietaną, posypujemy startym serem i zapiekamy przez kolejne 10, 15 minut. Smacznego, ryba zapiekana z pieczarkami gotowa.