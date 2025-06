Jak zatrzymać letnie smaki na dłużej? Trzeba po prostu zrobić przetwory. Nie tylko dżemy i kompoty. Świetne są również przetwory z warzyw. Do przechowywania w słoikach świetnie nadaje się botwinka. Potem słoik z botwinką odkręcamy i zupa gotowa. To będzie najlepsza zupa z botwinki na świecie, którą będziecie się delektować, gdy botwinki już w sklepach i na bazarach nie będzie. Pracy przy tym tyle, co nic.

Botwinka - maksimum smaku i odżywczych składników

Botwina, czyli młode liście buraka ćwikłowego z niewielkimi buraczkami, to nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe warzywo. Jest bogata w witaminy (A, C, K, B), minerały (żelazo, magnez, potas, wapń) oraz błonnik, co przekłada się na wiele korzyści dla zdrowia. Sezon na botwinkę niestety nie trwa długo, dlatego warto się pośpieszyć.

Przepis na botwinkę do słoików na zimę

Składniki

5 dużych pęczków botwinki

duży pęczek koperku

5 dużych ząbków czosnku

na zalewę: na litr wody - 1/4 l octu jabłkowego, 2 łyżki soli i 1 łyżka cukru

Przygotowanie

Dokładnie myjemy botwinkę. Łodygi i liście siekamy, buraczki ścieramy na dużych oczkach tarki, koperek myjemy, osuszamy i siekamy. Czosnek obieramy i kroimy w plasterki. Robimy zalewę. Zgotujemy wodę, rozpuszczamy w niej cukier oraz sól. Dodajemy ocet jabłkowy. Rozkładamy botwinę, buraczki, czosnek i koperek do słoików półlitrowych. Zalewamy botwinkę zalewą. Zostawiamy 1 cm wolnej przestrzeni pod zakrętką. Szczelnie zamykamy słoiki. Słoiki pasteryzujemy w garnku z gorącą wodą lub w piekarniku. Odstawiamy słoiki do góry dnem i czekamy, aż wystygną. Botwinka na zimę gotowa. Przechowujemy w chłodnym, ciemnym miejscu.