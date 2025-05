Sezon na truskawki w Polsce zaczyna się zazwyczaj w maju i trwa do końca lipca. Najlepszy czas na zakup świeżych, polskich truskawek to czerwiec. W sklepach i na bazarach pojawiają się już pierwsze, dojrzałe truskawki. Można przygotować na weekend ciasto z truskawkami.

Truskawki - zdrowe i pyszne

Truskawki to bardzo zdrowe owoce, pełne witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Są niskokaloryczne, bogate w błonnik.

Reklama

Ciasto jogurtowe z truskawkami - przepis Remigiusza Rączki

Składniki:

30 dkg truskawek

4 jajka

pół szklanki oleju słonecznikowego

pół szklanki gęstego jogurtu naturalnego

pół szklanki cukru

szklanka mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

3 łyżki mąki ziemniaczanej

Składniki na kruszonkę: 300 g mąki, 200 g masła, 100 g cukru pudru

Przygotowanie

Robimy najpierw kruszonkę. Masło siekamy, zagniatamy szybko z mąką i cukrem. Odstawiamy do lodówki. Oddzielamy żółtka od białek jajek. Teraz mieszamy suche produkty na ciasto - dwa rodzaje mąki, proszek do pieczenia. Ubijamy białka z cukrem na sztywną pianę. Dodajemy do piany żółtka i dalej miksujemy mikserem. Wlewamy do tego olej. Potem dodajemy jogurt, mieszamy z masą jajeczną. Do masy wsypujemy suche składniki. Dalej ubijamy. Gotowe ciasto przelewamy do tortownicy o średnicy 26 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Na cieście układamy truskawki. Nie mogą być mokre, trzeba je dobrze osuszyć. Owoce pokrywamy kruszonką. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, pieczemy od 40 do 45 minut. Smacznego!