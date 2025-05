Rabarbar ze względu na to, że jest składnikiem ciast i kompotów, często uznawany jest za owoc. Tymczasem to warzywo. Jego jadalną część stanowią ogonki liściowe, które charakteryzuje się barwą od zielonej poprzez różową do czerwonej oraz kwaskowatym smakiem.

Rabarbar to doskonały składnik ciast. Późną wiosną a dokładnie w maju można go znaleźć w wielu sklepach oraz na bazarach. Warto wykorzystać go właśnie teraz. Przepisów na ciasta z rabarbarem jest wiele. Warto wypróbować ten od siostry Anastazji.

Ciasto z rabarbarem siostry Anastazji. Dodaj ten jeden składnik

Tajemnicą przepisu na ciasto z rabarbarem od siostry Anastazji jest jeden składnik. Okazuje się, że popularna kucharka, z której przepisów korzysta wiele osób, dodaje do ciasta z rabarbarem maślanki. To właśnie ten produkt podkreśla smak tego wypieku. Przepis na ciasto z rabarbarem od siostry Anastazji jest prosty i szybki. Jak zrobić to ciasto? Oto przepis.

Ciasto z rabarbarem siostry Anastazji - składniki

1 kg mąki tortowej

3 jajka

250 g rabarbaru

250 g drobnego cukru

opakowanie cukru wanilinowego

370 ml maślanki

120 ml oleju

10 g proszku do pieczenia

Ciasto z rabarbarem siostry Anastazji - przygotowanie