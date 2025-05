Smaczny obiad w 40 minut? To możliwe. Do tego obiad tani i taki, którym wszyscy się najedzą. A zakupy można zrobić w pobliskim sklepie np. w drodze z pracy do domu.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Po pracy czy po szkole chce się zjeść coś dobrego, ciepłego i pożywnego. Starajmy się zbilansować tak danie obiadowe, by były w nim węglowodany, białko, zdrowe tłuszcze i warzywa. To nie znaczy oczywiście, że raz na jakiś czas nie wolno pozwolić sobie np. na przepyszne placki ziemniaczane czy np. golonkę. Teraz skupimy się jednak na tym, żeby przygotować obiad pyszny i zdrowy. Dzisiaj błyskawiczne gołąbki bez zawijania.

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - gołąbki bez zawijania

Składniki na 8 porcji

3/4 kg mielonego mięsa

800 dkg kapusty pekińskiej

2 średnie cebule

5 łyżek oleju do usmażenia cebuli

kuskus - 3/4 szklanki

sól, pieprz, majeranek

1,5 litra bulionu z kostki

dwa jajko

mały koncentrat pomidorowy

Przygotowanie gołąbków bez zawijania

Do miski wrzucamy mięso, dodajemy do niego kuskus, przyprawy i mieszamy. Cebulę siekamy i podsmażamy na 3 łyżkach oleju. Złotą cebulę dodajemy do miski z mięsem i kuskusem, dodajemy jajka. Kapustę drobno szatkujemy, solimy i lekko odciskamy, żeby pozbyć się wody. Posiekaną kapustę dodajemy do masy mięsnej i wszystko dobrze mieszamy. Ma powstać dość jednolita masa. Formujemy zgrabne kotleciki, które szybko podsmażamy na patelni, na której smażyła się cebula - dodajemy resztę oleju. Niech będą złociste. Potem kotlety gołąbkowe wkładamy do rondla. Koncentrat pomidorowy mieszamy z bulionem i tym sosem zalewamy kotleciki. Gotujemy na niewielkim ogniu pod przykryciem przez ok. 20 minut. Smacznego! Jeśli lubimy gęsty sos, możemy zagęścić go pod koniec duszenia łyżką mąki.