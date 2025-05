Pyszny obiad w pół godziny? To możliwe. Do tego obiad tani i taki, którym wszyscy się najedzą. A zakupy można zrobić w pobliskim sklepie np. w drodze z pracy do domu. Przejrzyjmy lodówkę. Być może wystarczy kupić zaledwie jedne lub dwa składniki i przygotujemy to pyszne leczo.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Wracamy do domu zmęczeni i mamy ochotę zjeść coś dobrego, ciepłego i pożywnego. Starajmy się zbilansować tak danie obiadowe, by były w nim węglowodany, białko, zdrowe tłuszcze i warzywa. Dzisiaj błyskawiczne leczo z kiełbasą - danie kolorowe, pełne warzyw i z porcją białka. Świetnie smakuje z chlebem, chrupiącą bagietką lub np. ryżem.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - leczo z kiełbasą

Składniki

2 papryki czerwone

duża cukinia

dwie cebule

dwa ząbki czosnku

400 dekagramów chudej, dobrej kiełbasy

puszka pomidorów krojonych

dwie łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżka słodkiej papryki wędzonej w proszku

pół łyżeczki ostrej papryki

sól, pieprz do smaku

3 łyżki oleju

kilka pieczarek - opcjonalnie

Przygotowanie

Cebulę obieramy i kroimy w kostkę, siekamy czosnek. Na oleju podsmażamy cebulę i pokrojoną w talarki kiełbasę, dodajemy pokrojone pieczarki i czosnek. Smażymy przez kilka chwil. Z papryki wyjmujemy gniazda nasienne i kroimy w paski. Cukinię kroimy w grubsze plasterki. Usmażoną cebulę z kiełbasą przekładamy do garnka. Dodajemy paprykę i cukinię. Dusimy przez chwilę i dodajemy pół szklanki wody. Dusimy dalej pod przykryciem. Dodajemy pomidory z puszki, przyprawy i koncentrat. Sprawdzamy, czy w garnku jest odpowiednia ilość płynu, jeśli nie - dolewamy wody. Chodzi o to, by uzyskać sos, ale nie może być go za dużo. Robimy coś w rodzaju gulaszu, a nie zupę. Gdy warzywa są miękkie, leczo jest gotowe. Smacznego!