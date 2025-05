Co na obiad? To pytanie zadajemy sobie codziennie, a rodzina nie zawsze pomaga. Odpowiadają np. "cokolwiek". Podpowiadamy, jak zrobić pyszne i tanie dania obiadowe. Do zrobienia w kilka chwil. Dzisiaj polecamy makaron z kurczakiem. Makaron lubią wszyscy, prawda?