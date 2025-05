Młoda, zasmażana kapusta i do tego ziemniaki. Klasyka polskiej kuchni, prawie nic więcej do szczęścia nie trzeba. Może jeszcze szklanka zimnego kefiru do popicia. Albo zsiadłe mleko. Tak to proste i pyszne danie przyrządza popularny, znany z sieci kucharz Tomek Strzelczyk.