Zupa ryżowa ma wiele zalet. Robi się ją prosto i szybko. Dzięki niej zregenerujemy się po świątecznym ucztowaniu. Przygotowywały ją nasze mamy i babcie, a przepis często przekazywano z pokolenia na pokolenie.

Dlaczego warto przygotować tę zupę?

Zupa ryżowa jest idealna, gdy chcemy zadbać o nasz przeciążony żołądek. Jest też tak po prostu pysznym daniem obiadowym. Fantastycznie sprawdzi się w okresie po świętach. Jest tania i uda się każdemu. Ryż ugotowany w zupie ma wiele właściwości prozdrowotnych. Jest lekkostrawny, wspomaga trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i może być pomocny w przypadku problemów z układem trawiennym.

Tylko naturalne składniki

Podczas gotowania tej zupy stawiamy na naturalne składniki. Nie używamy więc kostek rosołowych ani maggi. Doskonale sprawdzi się tu lubczyk - suszony lub świeży.

Przepis na zupę z ryżem i kurczakiem

Składniki:

udko z kurczaka

2 marchewki

korzeń pietruszki

natka pietruszki

3 duże pieczarki

kawałek selera - 1/4 małego

biała część pora

100 g białego ryżu

gałązka świeżego lubczyku lub szczypta suszonego

2 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Kurczaka myjemy i wrzucamy do garnka z wodą. Bierzemy ok. 1,5 litra. Niech kurczak się pogotuje. Warzywa obieramy. Do wywaru dodajemy liście laurowe, ziele angielskie, 1 marchewkę, korzeń pietruszki, por i seler. Drugą marchewkę i pieczarki ścieramy na tarce. Dodajemy warzywa, solimy, wsypujemy ryż. Wrzucamy też lubczyk. Gotujemy, aż ryż będzie miękki. Podajemy zupę posypaną posiekaną zieloną pietruszką.