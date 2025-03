Ten, kto przed laty chodził do szkolnej stołówki na obiad, doskonale pamięta to danie. Pojawiało się w tzw. dzień bezmięsny. Jajka w sosie musztardowym to stołówkowy klasyk. Przypomniał o nim kucharz Jasiek Kuroń, który w mediach społecznościowych dzieli się swoimi przepisami.

Nowa wersja przysmaku sprzed lat

Kolejny klasyk ze szkolnej stołówki, który uwielbiam ją, uwielbia mój 9-letni syn czy to z jajkami na twardo, pół twardo czy też poszetowanymi lub wbitymi do sosu, z idealnie płynnym żółtkiem. Jajka w sosie musztardowym są doskonałe z ziemniaczkami pure, ale także z kaszą gryczaną paloną! Do tego natka, jak ktoś woli koperek, a nawet szczypiorek, posiekane, a na koniec trochę pieprzu. Mniam! – powiedział Jasiek Kuroń na nagraniu. Wersja, którą zaprezentował, to jajka wbite do sosu.

Przepis na jajka w sosie musztardowym

Składniki:

1 łyżka masła klarowanego

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 liście laurowe

1 płaska łyżka mąki pszennej

3 łyżki musztardy sarepskiej lub stołowej

2 łyżki śmietany 18%

700 ml bulionu

2-3 jajka

sól, pieprz

Przygotowanie

Na maśle klarowanym podsmażamy posiekaną cebulę i czosnek. Dodajemy liście laurowe. Smażymy ok. 5 minut,, dodajemy mąkę, mieszamy dokładnie i podsmażamy przez minutę. Zalewamy całość bulionem, dodajemy musztardę, czarny pieprz, wymieszaj i gotujemy, aż zgęstnieje. Potem dodajemy śmietanę osiemnastkę i zagotowujemy. Do gęstego sosu wbijamy jajka, przykrywamy naczynie pokrywką i po minutach jajka są gotowe. Podajemy z ziemniakami lub np. z kaszą gryczaną.