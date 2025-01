Proponujemy danie, które przygotował Mateusz Krojenka, finalista MasterChefa. To tortilla z czarnym dorszem, danie z kuchni meksykańskiej.

Dorsz czarny

Dorsz czarny, zwany również czarniakiem, to gatunek ryby drapieżnej z rodziny dorszowatych. Swoją nazwę zawdzięcza czarnej barwie wnętrza jamy gębowej. Mięso czarniaka jest perłowoszare, nieco ciemniejsze niż u dorsza atlantyckiego. Po ugotowaniu zmienia barwę na białą. Jest smaczne i delikatne. Czarniak to ryba o chudym, bogatym w białko mięsie. To źródło łatwo przyswajalnego selenu oraz witamin A, B, PP. Doskonały zarówno w postaci wędzonej, gotowanej, smażonej czy pieczonej.

Reklama

Rybne tacos z czarnym dorszem - przepis

Tacos to symbol meksykańskiej kuchni. W regionie Baja California króluje wersja z rybą, która w połączeniu z chrupiącą tortillą i aromatycznymi dodatkami tworzy oryginalną kompozycję. Oto przepis Mateusz Krojenki, finalisty "MasterChefa", na to pyszne danie. Jest idealne na karnawałowe przyjęcia.

Składniki

400 g fileta z czarnego dorsza,

1 szklanka mąki pszennej,

1/2 szklanki jasnego piwa,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

sól i pieprz,

olej do smażenia,

8 małych tortilli,

1/2 główki czerwonej, drobno posiekanej kapusty

1 starta marchewka (starta)

1 awokado (pokrojone w plasterki)

sok z 1 limonki

Salsa i sos: 2 pomidory (drobno posiekane); 1 mała czerwona cebula (drobno posiekana); 1 papryczka jalapeño (posiekana); 2 łyżki posiekanej kolendry; 1/4 szklanki kwaśnej śmietany; 2 łyżki majonezu; sok z 1 limonki

Przygotowanie

W misce mieszamy mąkę, piwo, proszek do pieczenia, sól i pieprz. Ma powstać gładkie ciasto. Kawałki dorsza obtoczamy w cieście i smażymy na złoty kolor w gorącym oleju. Przygotowujemy salsę, mieszając pomidory, cebulę, jalapeño, kolendrę i sok z limonki. W osobnej miseczce łączymy śmietanę, majonez i sok z limonki. Na tortilli układamy kapustę, marchewkę, kawałki ryby i awokado. Polejewamy salsą i sosem. Podawajemy od razu, udekorowane plasterkiem limonki.