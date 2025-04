Schab sztygarski to danie, które regularnie przyrządzane jest w śląskich kuchniach. To danie faszerowane jest kiełbasą, która nadaje mu dosyć intensywnego smaku.

Schab sztygarski od Ewy Wachowicz. Dzięki temu będzie soczysty

Danie to jest nie tylko sycące, ale też bardzo aromatyczne i soczyste. Co zrobić, by właśnie takie wyszło? Tajemnicą jest odpowiednie przyprawienie mięsa. Nie tylko solą i pieprzem, ale też czosnkiem i kminkiem. To właśnie te przyprawy podkręcą smak tego mięsa. Warto przed wstawieniem schabu sztygarskiego do piekarnika, obsmażyć go na patelni. Ten trik zamknie soki wewnątrz mięsa i właśnie dzięki temu będzie soczyste.

Reklama

Podczas pieczenia schab sztygarski warto podlewać sosem, który powstaje podczas jego przygotowania. Dzięki temu mięso również nie wyschnie. Sos, który mięso "puści" podczas pieczenia warto zagęścić mąką albo zasmażką. Dzięki temu nabierze kremowej konsystencji. Dodatkowego aromatu doda mu włożona w środek kiełbasa.

Jak przygotować schab sztygarski? Oto przepis od Ewy Wachowicz.

Schab sztygarski od Ewy Wachowicz - składniki

1 kg - schabu

4 ząbki - czosnku

słodka papryka

sól

pieprz

kiełbasa śląska

smalec gęsi lub wieprzowy do obsmażenia

1 - cebula

½ szklanki - wody do podlania

1 szklanka - śmietany 18%

2 łyżki - mąki

Schab sztygarski od Ewy Wachowicz - przygotowanie