Żurek to gwiazda wśród wielkanocnych zup. Odpowiednio przyprawiony, aromatyczny i pyszny żurek lubią prawie wszyscy. Z dodatkiem jajek na twardo i białej kiełbasy smakuje wybornie. Co zrobić, jeśli ugotujemy zbyt dużo pysznego żurku. Jak go przechowywać? Ile czasu można trzymać żurek w lodówce, zanim skiśnie?

Pamiętajmy, żurek przechowujemy w lodowce. Odpowiednio przechowywany będzie pyszny i zdrowy przez 3 dni. Trzeba jednak odpowiednio się do tego zabrać.

Jak przechowywać wielkanocny żurek?

Aby żurek zachował świeżość przez trzy dni, należy najpierw go ostudzić. Zupę w temperaturze pokojowej należy przelać do słoika i szczelnie go zamknąć. Słoik wstawiamy do lodówki i w tej postaci możemy przechowywać żurek. Nie wstawiamy do lodówki ciepłej, a tym bardziej gorącej zupy! Słoik z żurkiem musi być zamknięty, by intensywnym zapachem żurku nie przeszły inne produkty spożywcze przechowywane w lodówce.

Czy można mrozić żurek?

Jeśli żurku jest naprawdę dużo, możemy go zamrozić. Mrozimy tzw. czystą zupę. Nie mrozimy żurku z ziemniakami, jajkami i kiełbasą. Przed zamrożeniem, żurek należy przecedzić. Zamrożony żurek możemy przechowywać w zamrażalniku ok. 30 dni.