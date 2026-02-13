Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Ten trwa 40 dni i dla katolików jest okresem przygotowania do Wielkanocy. Środa Popielcowa swą nazwę przyjęła z obrzędu posypywania głów popiołem.

Śledzie w śmietanie - danie na Środę Popielcową

To podobnie, jak piątki w Wielkim Poście, czas, kiedy nie jada się potraw mięsnych. Zazwyczaj ci, którzy poszczą sięgają po mało syte, proste dania. Jednym z nich są właśnie śledzie. W Środę Popielcową idealnie sprawdzą się śledzie w śmietanie z przepisu Ewy Wachowicz. Ich smak podkręci dodany do sosu owoc, czyli jabłko. Warto pamiętać, by śledzie przed podaniem odpowiednio namoczyć.

Można je podać na przykład z gotowanymi lub pieczonymi ziemniakami albo kromką chleba. Jak zrobić śledzie w śmietanie Ewy Wachowicz? Oto przepis.

Śledzie w śmietanie przepis Ewy Wachowicz - składniki

500 g - śledzi solonych

2 - cebule

sok z cytryny

1 - winne jabłko

1 szklanka - kwaśnej śmietany

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta cukru

1 pęczek - natki pietruszki

woda i mleko do namoczenia

Śledzie w śmietanie przepis Ewy Wachowicz - sposób przygotowania