Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Podajemy ją na przyjęciach a przede wszystkim podczas świąt. Boże Narodzenie jest jednym z tych, kiedy nie może jej zabraknąć na świątecznym stole.

Sałatka w kształcie świątecznego wieńca

W każdym domu podawana jest w nieco innym wydaniu. To tak jak z bigosem, na który również każda pani domu ma swój przepis. Ta sałatka jarzynowa to nie tylko doskonały smak, ale też zachwycający sposób podania. W "halo tu Polsat" swój przepis na idealną sałatkę w kształcie świątecznego wieńca zaprezentowała Ewa Wachowicz.

Jak ją zrobić? Oto przepis na sałatkę jarzynową w kształcie świątecznego wieńca.

Przepis na sałatkę

Składniki:

2 pietruszki

1 seler

4 marchewki

2 ziemniaki

5 ogórków kiszonych

1 por

1 puszka groszku konserwowego

5 jajek

4 łyżeczki musztardy

2 łyżeczki śmietany

5 łyżeczek majonezu

sól, pieprz

natka pietruszki

2 duże pęczki świeżego koperku

pestki granata

Dodatkowo:

tortownica

duży talerz do serwowania

Przygotowanie:

Do dużej miski wrzucić pokrojone w kostkę ugotowane i wystudzone warzywa, por, ogórki oraz ugotowane na twardo białka, dodać groszek. Wymieszać. Zrobić sos - żółtka utrzeć z musztardą, śmietaną i majonezem. Doprawić solą i pieprzem. Na samym końcu dodać jabłko starte na tarce o grubych oczkach (jeśli sałatkę robimy wcześniej, z jabłka trzeba zrezygnować, by nie zakwasiło całości). Zalać sosem i wymieszać. Wspomniana wyżej tortownica jest potrzebna właśnie do tego, żeby uzyskać kształt wieńca. Należy położyć ją na talerzu, na którym sałatka ma być serwowana, a w jej środku umieść szklankę lub słoik. Następnie wyłożyć sałatkę jarzynową i dokładnie wyrównać łyżką. Na koniec posypać obficie posiekanym koperkiem i udekorować pestkami granata, po czym zdjąć tortownicę i wyciągnąć szklankę. Piękny i smaczny wieniec gotowy! Na święta możemy serwować w kształcie wieńca posypanego sowicie koperkiem i pestkami granatu.

Sałatka jarzynowa Ewy Wachowicz. Jak zaostrzyć jej smak?

By zaostrzyć smak sałatki jarzynowej zarówno tej od Ewy Wachowicz, jak też z innych przepisów, można dodać do niej łyżkę chrzanu. W ten sposób delikatnie podkręcimy smak sałatki jarzynowej. Trzeba jednak uważać, by nie przesadzić, bo chrzan jest bardzo ostry. Jeśli dodamy go do sałatki za dużo, wtedy będzie gorzka albo zbyt paląca. Jednym słowem po prostu ją zepsujemy.