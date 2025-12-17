Przepis na śledzie w śmietanie znają chyba wszyscy. Smak solonych, śledziowych filetów idealnie współgra z aksamitną konsystencją i słodko-kwaśnym smakiem dobrej śmietany. Sekret tego dania tkwi przede wszystkim w połączeniu składników dobrej jakości. Ale jest jeszcze jeden trik, który sprawi, że śledzie w śmietanie oczarują smakiem. Podajmy je po góralsku.

Sekrety składnik z Podhala

Do śmietanowego sosu dodajmy bryndzę. To słonawy, miękki, podpuszczkowy ser wytwarzany tradycyjnie z owczego mleka lub mleka owczego i krowiego. Bryndza podhalańska to jeden z najbardziej znanych serów tatrzańskich. Warto po niego sięgnąć, gdy przygotowujemy śledzie w śmietanie. To połączenie jest zaskakująco dobre.

Przepis na śledzie w śmietanie z bryndzą

500 g filetów śledziowych 150 g bryndzy 2 średnie jabłka 2 małe cebule 300 g śmietany kwaśnej 18-procentowej garść siekanego koperku

Przygotowanie

Filety śledziowe moczymy, osuszamy i kroimy na mniejsze kawałki. Śmietanę rozcieramy z bryndzą. Jabłka obieramy i kroimy w kostkę. To samo robimy z cebulą. Posiekaną cebulę można sparzyć, żeby miała łagodniejszy smak. Śledzie mieszamy z sosem śmietanowym, odsączoną i ostudzoną cebulą oraz pokrojonym jabłkiem. Pieprzymy. Ostawiamy do lodówki na ok. pół godziny. Przed podaniem posypujemy śledzie w sosie śmietanowym posiekanym koperkiem.