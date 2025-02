Jeśli chcemy przygotować coś pysznego, szybkiego i atrakcyjnego na imprezę, wybierzmy ciasto zebra. W czasach PRL robiło furorę. Często pojawiało się nas stole po niedzielnym obiedzie, do kawy. Ciasto smakuje obłędnie i robi się je naprawdę szybko. Podajemy wypróbowany przepis, który znajdziemy też na oficjalnej stronie znakomitej Ewy Wachowicz, znawczyni kuchni.

Przepis na przysmak z PRL-u. Jak zrobić ciasto zebra?

Składniki

Reklama

5 jajek

1½ szklanki cukru

1 cukier waniliowy

1 szklanka wody

1 szklanka oleju arachidowego

3 szklanki mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki kakao

bakalie według uznania

1 tabliczka mlecznej czekolady

2 łyżki mleka

1 łyżka masła

posiekane orzechy włoskie

Jajka ubijamy z cukrem i cukrem waniliowym. Mieszamy z pozostałymi składnikami. Ciasto dzielimy na dwie równe części. Do jednej dodajemy 2 łyżki kakao, do drugiej dodatkowo 2 łyżki mąki. Tortownicę o średnicy 24-26 cm smarujemy masłem i wysypujemy bułką tartą. Na środek formy nakładamy na przemian po 2 łyżki ciemnego i jasnego ciasta. Pieczemy ok. 1 godziny w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C. Pod koniec pieczenia sprawdzić patyczkiem, czy jest już gotowe.

Wyjmujemy i po wystudzeniu polewamy je polewą czekoladową z roztopionej czekolady, masła i mleka i posypujemy zmielonymi, uprażonymi orzechami. Bez polewy też jest pyszne.