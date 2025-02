Kurczak pieczony w całości to danie wykwintne i smakowite. Do tego praktycznie robi się samo. Ważne jest jednak, by kurczaka odpowiednio przygotować. Wtedy będzie można rozkoszować się smakiem.

Jak upiec kurczaka w całości, żeby był soczysty?

Sekret tkwi w czasie pieczenia i odpowiedniej temperaturze. Ważne jest też, jakiego kurczaka kupimy. Najlepiej, jeśli będzie to kurczak z ekologicznego chowu. Ogólną zasadą jest pieczenie przez godzinę na każdy kilogram mięsa. Jeśli więc tuszka waży półtora kilograma, powinno się piec kurczaka przez półtorej godziny. Warto raz na jakiś czas oblewać mięso wytopionym tłuszczem, który spływa do brytfanny.

Jak przyprawić pieczonego kurczaka?

Jak przyprawić kurczaka przed pieczeniem? Szkół jest kilka. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Jeśli lubimy konkretny smak, możemy natrzeć kurczaka ulubionymi przyprawami, np. curry, majerankiem czy papryką. Jeśli nie jesteśmy dobrzy w samodzielnym komponowaniu przypraw, użyjmy po prostu przyprawy do kurczaka. Są też tacy, którzy używają tylko soli i pieprzu, żeby zachować naturalny smak mięsa.

Jakiego tłuszczu najlepiej użyć do pieczenia kurczaka?

Kurczaka przed pieczeniem smarujemy olejem, możemy też połączyć olej z masłem. Jeśli lubimy smak oliwy z oliwek, a jest on charakterystyczny, możemy jej użyć.

Przepis na kurczaka pieczonego w całości

Składniki

1 kurczak - najlepiej kukurydziany albo ekologiczny ;

1 opakowanie dowolnej przyprawy do kurczaka, ulubione przyprawy albo tylko pieprz i sol

2 łyżki oleju

łyżka masła

Przygotowanie

Kurczak powinien być w temperaturze pokojowej. Wyciągamy go więc z lodówki na ok. godzinę przed pieczeniem. Myjemy kurczaka i osuszamy papierowym ręcznikiem. Nacieramy kurczaka przyprawami i smarujemy tłuszczem. Wkładamy kurczaka do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Można obok postawić naczynie z wodą. Pieczemy - przeznaczamy godzinę na każdy kilogram mięsa. Co 20 minut podlewamy kurczaka sosem, który zbiera się w brytfance.