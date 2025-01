Co zrobić z mięsem z rosołu? Pomysłów jest wiele. Można je przerobić np. na smarowidło do chleba, zrobić z niego pasztet, potrawkę w sosie chrzanowym albo farsz do krokietów lub pierogów.

Na oficjalnej stronie Jakuba Kuronia znajdziemy świetny przepis na krokiety z nadzieniem z mięsa z rosołu. Jak podkreśla kucharz, najsmaczniejszy farsz wyjdzie, jeśli rosół był gotowany na mięsie mieszanym, np. drobiowym i wołowym. Ale z każdego mięsa rosołowego można przygotować taki farsz. Taki farsz świetnie nada się też np. do pierogów.

Przepis na nadzienie do krokietów z mięsa z rosołu

Składniki na farsz

400 g cebuli

2 łyżki oleju roślinnego np. rzepakowego

500 g ugotowanych udek z kurczaka

1 kg ugotowanej wołowiny np. karkówki lub pręgi

300 g warzyw z rosołu (np. marchew, pietruszka, seler)

sól, pieprz

ew. rosół do rozrzedzenia farszu

Cebulę siekamy i podsmażamy na oleju na złoty kolor. Wołowinę , kurczaka, warzywa z rosołu i podsmażoną cebulę mielimy w maszynce do mięsa na grubych oczkach. Doprawiamy. Jeśli farsz wyjdzie za suchy, dolewamy trochę rosołu. Tak przygotowanym farszem napełniamy naleśniki.

Przepis na naleśniki do krokietów

Składniki

250 g mąki pszennej

250 ml mleka

200 ml wody gazowanej

2 jajka

sól

Przygotowanie naleśników

Wszystkie składniki ubijamy razem tak, żeby nie było grudek. Patelnię rozgrzewamy i smarujemy olejem, używając np. ręcznika papierowego. Smażymy rumiane naleśniki.

Farsz zawijamy w naleśniki. Krokiety możemy panierować w jajku oraz bułce i obsmażyć potem na złoty kolor. Smacznego.