Co zrobić na szybko z mascarpone? Jeżeli się nad tym zastanawiacie, poniżej znajdziecie prosty przepis na pyszny deser pomarańczowy z mascarpone, który w punkt odpowiada na to pytanie. Delikatny krem o smaku orzeźwiających pomarańczy przygotowany na bazie serka mascarpone to obłędny słodki przysmak na każdą okazję. Zobaczcie, jak zrobić deser pomarańczowy z mascarpone.

Ten deser można przygotowywać przez cały rok, ale to właśnie zimą smakuje najlepiej. Wszystko za sprawą dwóch składników, które są potrzebne, by go przygotować.

Zimowy deser bez pieczenia. Te dwa składniki to podstawa

Jednym z nich jest serek mascarpone. Ten rodzaj nabiału Polacy od kilku lat bardzo lubią i często po niego sięgają.

Drugi składnik tego zimowego deseru to pomarańcze. Nic tak jak ten owoc nie kojarzy się nie tylko ze świętami, ale też zimą. Poza tym lista składników do przygotowania tego deseru nie jest długa. Potrzebne są jeszcze m.in. śmietana kremówka 30 proc., jajka i cukier.

Jak zrobić ten zimowy słodki deser bez pieczenia? Oto przepis.

Zimowy deser bez pieczenia - składniki

5 pomarańczy

500 ml schłodzonej śmietanki kremówki 30%

250 g schłodzonego serka mascarpone

100 g cukru

50 g skrobi kukurydzianej

3 jajka

1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii

szczypta soli

Zimowy deser bez pieczenia - przygotowanie

Przed przygotowaniem tego deseru warto sprawdzić czy śmietanka i mascarpone są dobrze schłodzone. Pomarańcze dokładnie umyć, przekroić na pół i wycisnąć sok. Przecedzić przez drobne sitko. Połowę soku pomarańczowego wymieszać ze skrobią kukurydzianą, tak aby nie było grudek.

Do rondelka wbić jajka i wsypać cukier oraz sól. Dodać ekstrakt waniliowy i dokładnie wymieszać, aż składniki się połączą. Wlać połowę soku pomarańczowego i zacząć podgrzewać, cały czas mieszając. Wlać sok pomarańczowy ze skrobią kukurydzianą. Mieszać i podgrzewać, aż masa zgęstnieje. Gotowy budyń przełożyć do miseczki i przykryć folią spożywczą. Odstawić do ostygnięcia. Śmietankę ubić na sztywno. Pod koniec ubijania dodać serek mascarpone i miksować do połączenia składników.

Ostudzony budyń pomarańczowy ubić, a następnie dodać do śmietanki z mascarpone. Miksować, aż składniki połączą się w kremowy i puszysty krem. Krem przełożyć do pucharków lub małych słoiczków. Podawać na deser na różne okazje lub bez.