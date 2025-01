Karnawał to czas pączków, faworków oraz oponek. To właśnie te ostatnie są często przygotowywanym słodkim przysmakiem. Przepisyna oponki są szukane w sieci tak często jak te na faworki. Nie są wcale tak skomplikowane do przygotowania, jakby się wydawało.

Oponki. Na jakich dwóch tłuszczach smaży je Ewa Wachowicz?

Jednym z przepisów, który warto wypróbować w swojej kuchni jest ten od Ewy Wachowicz. Na czym smaży je kulinarna gwiazda "Halo tu Polsat"? Okazuje się, że używa dwóch bardzo popularnych tłuszczów. Jednym z nich jest smalec, a drugim masło klarowane. Obydwa łączy ze sobą.

Zanim zaczniemy je smażyć, radzi, by ułożyć oponki na desce, przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut do podrośnięcia. Oto przepis na oponki od Ewy Wachowicz.

Oponki od Ewy Wachowicz - składniki

500 g - mąki

10 g - drożdży instant lub 30 g świeżych

250 ml - mleka

100 g - masła

3 łyżki - cukru

1 łyżka - cukru z wanilią

4 - żółtka

szczypta soli

skórka otarta z cytryny

cukier puder do dekoracji

Do smażenia

masło klarowane

smalec

Oponki od Ewy Wachowicz - przygotowanie

Mleko podgrzać w rondelku. Wrzucić masło. Posłodzić cukrem i cukrem z wanilią. Gdy masło się roztopi a cukier rozpuści wsypać drożdże. Wymieszać.

Mąkę przesiać do miski. Zrobić dołeczek i wlać do niego mleko z masłem, cukrem i drożdżami. Wymieszać łyżką. Gdy zaczną robić się kluchy dodać żółtka. Posolić i uperfumować skórką z cytryny. Wyrobić ręką. Przykryć i odstawić na godzinę do wyrośnięcia.

Ciasto przełożyć na stolnicę obsypaną mąką. Rozwałkować na grubość ok. 1 cm. Za pomocą 2 pierścieni (lub szklanki i kieliszka) wyciąć oponki. Ułożyć na desce, przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut do podrośnięcia. Usmażyć w mocno rozgrzanym maśle ze smalcem. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Oprószyć cukrem pudrem.