Skórka banana - Co można z niej zrobić?

Zaskakująco wiele osób codziennie pozbywa się jednej trzeciej jadalnej części banana – jego skórki. Chociaż skórka bananów, podobnie jak wielu innych owoców, jest jadalna i zawiera cenne składniki odżywcze, jest często pomijana. Skórka banana może stanowić około jednej trzeciej wagi całego owocu. Zawiera ona potas, błonnik i witaminę B6, a także ma właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne. Skórki bananów mogą być wykorzystywane do przygotowania smoothie, herbaty, czy nawet ciast, a także jako składnik marynat.

Reklama

Skórka pomarańczy – nie tylko na marmoladę

Pomarańcze to owoce, które w dużej mierze składają się ze skórki – stanowi ona około 20 proc. wagi owocu. Zamiast wyrzucać skórki pomarańczowe, możemy je wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z popularniejszych przepisów jest marmolada. Warto spróbować także kandyzowanej skórki pomarańczowej, którą można przygotować poprzez gotowanie skórki w wodzie i cukrze, tworząc słodką przekąskę. Skórki pomarańczowe doskonale nadają się również do przygotowywania syropów, które będą świetnym dodatkiem do napojów.

Skórka ananasa – napój probiotyczny

Skórka ananasa to kolejny składnik, który najczęściej ląduje w koszu. Zamiast tego można ją wykorzystać do przygotowania napoju Tepache – tradycyjnego meksykańskiego napoju fermentowanego. Wykorzystanie skórki ananasa w procesie fermentacji nie tylko pozwala na zmniejszenie marnowania jedzenia, ale również dostarcza organizmowi probiotyków, korzystnie wpływających na florę jelitową. Tepache jest napojem niskoprocentowym (zawartość alkoholu zależy od czasu fermentacji), który można przygotować w prosty sposób z wody, cukru trzcinowego oraz skórki ananasa.

Skórka imbiru – źródło cennych składników

Reklama

Skórka imbiru, podobnie jak skórki innych owoców, jest często ignorowana, a tymczasem zawiera wiele bioaktywnych związków, takich jak przeciwutleniacze, które mają właściwości przeciwnowotworowe i przeciwbakteryjne. Skórka imbiru jest bogata w witaminy (w tym witaminę C), błonnik oraz minerały takie jak wapń i żelazo. Można ją wykorzystać do przygotowania herbaty imbirowej, zupy czy bulionu. Alternatywnie, po upieczeniu można zmielić ją na proszek, który doskonale sprawdzi się jako przyprawa do potraw.

Skórka dyni piżmowej – smaczne, domowe chipsy

Skórka dyni piżmowej to składnik, który często jest usuwany podczas przygotowywania potraw. Jednak jest to w pełni jadalna część warzywa, bogata w błonnik i witaminy. Można z niej przygotować chrupiące chipsy, które będą świetnym dodatkiem do obiadu lub samodzielną przekąską. Wystarczy pokroić skórkę dyni na kawałki, przyprawić według własnych upodobań, a następnie upiec w piekarniku lub użyć frytkownicy. Skórki dyni można także wykorzystać do przygotowania bulionu warzywnego.