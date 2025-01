Fritole są rumiane, lekkie jak puch, pachną wanilią i skórką pomarańczową albo cytrynową. Są w nich rodzynki. Te pączki są dosłownie na jeden kęs. Robi się je szybko i nie potrzeba do tego ani specjalnych umiejętności, ani kuchennego sprzętu.

Tradycja przygotowania tego przysmaku sięga w Wenecji wielu wieków wstecz. W XVII wieku Powstał cech, zrzeszający cukierników, którzy przygotowywali fritole. Fritole ogłoszono "słodkim przysmakiem Republiki Weneckiej".

Przepis na fritole prosto z Wenecji, czyli maleńkie pączki

Składniki

250 g mąki 00

125 ml

35 g cukru

1 jajko

skórka z cytryny

laska wanilii

kieliszek rumu

8 g świeżych drożdży

100 g rodzynek sułtańskich

olej do smażenia

cukier puder do posypania

Przygotowanie

W kubeczku przygotowujemy rozczyn. Rozkruszone drożdże zalewamy letnim mlekiem i dokładnie mieszamy. Do miski wsypujemy mąkę i cukier, stopniowo wlewamy rozczyn. Mieszamy. Dodajemy jajko, ziarenka z laski wanilii, rum, skórkę otartą z cytrynu. Mieszamy dalej. Dodajemy uprzednio namoczone i odsączone rodzynki. Ciasto będzie dość rzadkie, ale tak ma być. Miskę z ciastem przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na ok. 2 godziny. W dużym garnku rozgrzewamy olej do temperatury 170-175°C. Od razu formujemy pączki, nie mieszamy ciasta. Nabieramy je łyżką i za pomocą drugiej łyżki zsuwamy ja na rozgrzany olej. Fritole smażymy na złoty kolor, przez ok 2-3 minuty z każdej strony. Potem odsączamy na papierze i gorące posypujemy cukrem pudrem.