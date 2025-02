Churros będą idealne na karnawałowe przyjęcia i na tłusty czwartek. Hiszpanie uwielbiają te ciastka i można ich spotkać rano w barach, gdzie zajadają się tym przysmakiem.

Kto wymyślił churros?

Co do pochodzenia churros zdania są podzielone. Jedni mówią, że hiszpańscy pasterze, którzy robili je nad ogniskiem, inni, że przywieźli je do Europy z Chin Portugalczycy. Churros robi się z ciasta parzonego. Wystarczy kilka chwil, by przygotować ten przysmak i rozkoszować się smakiem. Oto przepis.

Reklama

Przepis na churros

Składniki

1 szklanka wody (250 ml),

100 g masła,

1 łyżka cukru wanilinowego,

2 łyżki cukru,

szczypta soli,

1 szklanka mąki pszennej,

3 jajka,

1 litr oleju roślinnego,

jako dodatek cukier puder i cynamon.

Przygotowanie

Wodę zagotowujemy. Dodajemy masło, cukier i sól. Potem dodajemy mąkę i mieszamy drewnianą łyżką, aż powstanie gładka, sprężysta i odchodząca od brzegów garnka masa. Zdejmujemy garnek z ognia i zostawiamy masę do wystygnięcia. Gdy ciasto będzie zimne, wbijamy jajko i mieszamy. Potem wbijamy drugie jajko i znowu mieszamy, potem trzecie. Ciasto gotowe. Rozgrzewamy olej w garnku do 180 stopni. Ciasto wkładamy do rękawa cukierniczego albo po prostu do woreczka plastikowego, w którym robimy większą dziurkę i wyciskamy je do garnka. Mają wyjść podłużne ciasteczka. Smażymy churros po ok. 2 min. z każdej strony, aż będą złote. Osączamy z tłuszczu na papierowym ręczniku. Potem posypujemy cukrem pudrem i zajadamy.