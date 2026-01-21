Karnawał to czas pączków, oponek, ale też faworków. To właśnie te ostatnie święcą w tym roku największe tryumfy. Przepisy na faworki są tymi, które szukają się w sieci najczęściej. Ten chrupiący i złocisty słodki przysmak jest wręcz królem karnawału.
Chrupiące faworki. Na czym smaży je Ewa Wachowicz?
Jednym z przepisów na faworki, który warto wypróbować jest ten od Ewy Wachowicz. Na czym smaży je kulinarna gwiazda "Halo tu Polsat"? Uważam, że na smalcu jest najsmaczniejszy, gdyż ten tłuszcz ma najwyższą temperaturę smażenia, a chrust powinien bardzo szybko zezłocić się właśnie w wysokiej temperaturze - pisze na swoim blogu.
Dodaje przy tym, że do przewracania doskonale nadaje się patyczek do szaszłyków lub widelec. Złocisty chrust wyjąć na papierowy ręcznik, by obciekł z nadmiaru smalcu - radzi Ewa Wachowicz. Oto przepisna faworki według Ewy Wachowicz.
Faworki od Ewy Wachowicz - składniki
- 400 g - mąki
- 4 łyżki - cukru
- 2 łyżki - masła
- 8 - żółtek
- 4 - jajka
- 1 łyżka - mleka
- 1 kieliszek - spirytusu
- smalec do smażenia
Faworki od Ewy Wachowicz - przygotowanie
- Mąkę przesiać na stolnicę, dosypać cukier, zrobić dołek, wybić jajka i dodać żółtka (w recepturze nie ma błędu co do ich liczby!).
- Wysiekać nożem i gdy jajka z mąką zaczną zamieniać się w "kluski", ponownie zrobić dołek, wrzucić do niego ciepłe masło, wlać mleko i spirytus.
- Zagnieść ciasto (dość wolne, ale tak musi być) i gdy jest już gładkie, zrobić kulkę i odstawić na stolnicy na ok. 20 minut (przykryć miską, by nie obeschło). Następnie przekroić na pół i obficie podsypując mąką rozwałkować cieniutko - jak na makaron.
- Pokroić na 3-centymetrowe paski, następnie podzielić na ok. 15-centymetrowe romby. Każdy kawałek naciąć na środku, przez to nacięcie przewlec jeden koniec. Podobnie postąpić z drugim kawałkiem ciasta.
- Smażyć faworki w dużym rondlu, na smalcu (można go zastąpić olejem arachidowym lub słonecznikowym). Przełożyć na duży płaski talerz i posypać cukrem pudrem.
