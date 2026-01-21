Karnawał to czas pączków, oponek, ale też faworków. To właśnie te ostatnie święcą w tym roku największe tryumfy. Przepisy na faworki są tymi, które szukają się w sieci najczęściej. Ten chrupiący i złocisty słodki przysmak jest wręcz królem karnawału.

Chrupiące faworki. Na czym smaży je Ewa Wachowicz?

Jednym z przepisów na faworki, który warto wypróbować jest ten od Ewy Wachowicz. Na czym smaży je kulinarna gwiazda "Halo tu Polsat"? Uważam, że na smalcu jest najsmaczniejszy, gdyż ten tłuszcz ma najwyższą temperaturę smażenia, a chrust powinien bardzo szybko zezłocić się właśnie w wysokiej temperaturze - pisze na swoim blogu.

Dodaje przy tym, że do przewracania doskonale nadaje się patyczek do szaszłyków lub widelec. Złocisty chrust wyjąć na papierowy ręcznik, by obciekł z nadmiaru smalcu - radzi Ewa Wachowicz. Oto przepisna faworki według Ewy Wachowicz.

Faworki od Ewy Wachowicz - składniki

400 g - mąki

4 łyżki - cukru

2 łyżki - masła

8 - żółtek

4 - jajka

1 łyżka - mleka

1 kieliszek - spirytusu

smalec do smażenia

Faworki od Ewy Wachowicz - przygotowanie