Oponki serowe to pączki z dziurką z ciasta, którego składnikiem jest twaróg. Od tradycyjnych, okrągłych pączków różnią się tym, że zamiast drożdży, dodaje się do nich sodę oczyszczoną.

Oponki serowe. Przepis od Jakuba Kuronia

Pączki istniały już w starożytnym Rzymie, gdzie spożywano je podczas obchodów przełomu zimowo-wiosennego. Te, które proponuje Jakub Kuroń są nie tylko smaczne, ale dosyć proste w przygotowaniu. Jak je zrobić? Oto przepis.

Przepis

Składniki:

Ciasto

250 g sera twarogowego półtłustego

250 g serka mascarpone

600 g mąki pszennej

100 g cukru trzcinowego

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1 łyżka spirytusu lub wódki

4 żółtka

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

200ml kwaśnej śmietany

Do smażenia:

tłuszcz do smażenia np. olej rzepakowy

cukier puder do posypania gotowych oponek

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki połącz ze sobą i zagnieć ciasto. Gdy powstała masa zbytnio klei się do rąk dodaj odrobinę mąki. Gotowe ciasto rozwałkuj na grubość ok 1 cm. Wycinaj w nim szklanką lub ringiem placki o średnicy ok 5-7 cm. W środku każdego placka wytnij mniejsze kółko kieliszkiem lub mniejszym ringiem. Tak wycięte oponki smaż w głębokim tłuszczu lub ułóż na papierze do pieczenia i piecz w 180º C. przez 15 minut. Z pozostałego ciasta zagnieć nową kulkę, rozwałkuj ją i wytnij kolejne oponki.