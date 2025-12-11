Ta sałatka jest królową imprez. Przypadnie do gustu zarówno tym, którzy lubią te na słodko, jak i na słono. Podczas świąt, sylwestrowych czy karnawałowych domówek będzie idealnie pasować do innych dań na zimno czy ciepło.

Sałatka z selerem ze słoika. Ten owoc podkręci jej smak

Można ją zaserwować z pieczywem, można zakąsić nią również wędliny czy pieczone mięsa. Jeśli podawać będziemy ją jako dodatek można zrezygnować z dodania do niej szynki. Idealnie sprawdzi się również jako samodzielna przekąska.

Składnikiem słodkim, który podkręci jej smak jest ananas. Ten egzotyczny owoc nada jej odrobinę słodkiego smaku, ale nie sprawi, że będzie zbyt słodka. Jak zrobić tę sałatkę? Oto przepis od Kwestii Smaku na sałatkę z selerem ze słoika.

Sałatka z selerem ze słoika - składniki

1 słoik selera (krojony, konserwowy)

200 g szynki

200 g sera żółtego

1 puszka ananasa

3 łyżki majonezu

natka do dekoracji

Sałatka z selerem ze słoika - przygotowanie