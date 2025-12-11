Siostra Anastazja to znana i ceniona kucharka. Wydała wiele książek z przepisami. Można polegać na jej wiedzy i wyczuciu. Wszystko, co poleca, zawsze się udaje. Siostra Anastazja ma m.in. wiele niezawodnych receptur na sałatki.

Święta coraz bliżej. Robimy i mrozimy uszka na Wigilię. Jak mrozić uszka? Surowe?
Pyszna sałatka w 10 minut

Przepis na sałatkę chrzanową znajdziemy w książce pt. "123 sałatki i surówki". Siostra Anastazja połączyła w tej sałatce różne smaki - słodkie i pikantne - oraz różne tekstury składników. Sałatka jest sycąca, bo jest w niej mięso kurczaka. Całość zatopiona jest w kremowym sosie z chrzanowym twistem. 10 minut i sałatka gotowa.

Przepis na sałatkę chrzanową siostry Anastazji

Składniki

  • 2 piersi z kurczaka,
  • 5 jajek ugotowanych na twardo,
  • 300 g sera żółtego,
  • słoik kukurydzy,
  • mały słoik cebulki marynowanej,
  • mały słoik chrzanu,
  • mały słoik majonezu,
  • mały jogurt naturalny,
  • szczypiorek, a jeśli ktoś nie lubi - np. koperek lub zielona pietruszka
  • sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Pierś z kurczaka kroimy w kostkę, przyprawiamy i dusimy do miękkości na patelni. Mięso nie może być surowe.
Jajka kroimy w kostkę, a ser ścieramy na tarce o dużych oczkach. Mięso, jajka i kukurydzę wrzucamy do miski.
Robimy sos, łącząc majonez z jogurtem naturalnym. Mieszamy i doprawiamy do smaku. Wierzch sałatki dekorujemy zieleniną cebulką marynowaną.