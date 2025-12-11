Siostra Anastazja to znana i ceniona kucharka. Wydała wiele książek z przepisami. Można polegać na jej wiedzy i wyczuciu. Wszystko, co poleca, zawsze się udaje. Siostra Anastazja ma m.in. wiele niezawodnych receptur na sałatki.
Pyszna sałatka w 10 minut
Przepis na sałatkę chrzanową znajdziemy w książce pt. "123 sałatki i surówki". Siostra Anastazja połączyła w tej sałatce różne smaki - słodkie i pikantne - oraz różne tekstury składników. Sałatka jest sycąca, bo jest w niej mięso kurczaka. Całość zatopiona jest w kremowym sosie z chrzanowym twistem. 10 minut i sałatka gotowa.
Przepis na sałatkę chrzanową siostry Anastazji
Składniki
- 2 piersi z kurczaka,
- 5 jajek ugotowanych na twardo,
- 300 g sera żółtego,
- słoik kukurydzy,
- mały słoik cebulki marynowanej,
- mały słoik chrzanu,
- mały słoik majonezu,
- mały jogurt naturalny,
- szczypiorek, a jeśli ktoś nie lubi - np. koperek lub zielona pietruszka
- sól i pieprz do smaku
Przygotowanie
Pierś z kurczaka kroimy w kostkę, przyprawiamy i dusimy do miękkości na patelni. Mięso nie może być surowe.
Jajka kroimy w kostkę, a ser ścieramy na tarce o dużych oczkach. Mięso, jajka i kukurydzę wrzucamy do miski.
Robimy sos, łącząc majonez z jogurtem naturalnym. Mieszamy i doprawiamy do smaku. Wierzch sałatki dekorujemy zieleniną cebulką marynowaną.
