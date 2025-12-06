Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Podajemy ją na przyjęciach a przede wszystkim podczas świąt. Boże Narodzenie jest jednym z tych, kiedy nie może jej zabraknąć na świątecznym stole.

Sałatka w kształcie świątecznego wieńca

W każdym domu podawana jest w nieco innym wydaniu. To tak jak z bigosem, na który również każda pani domu ma swój przepis. Ta sałatka jarzynowa to nie tylko doskonały smak, ale też zachwycający sposób podania. W "halo tu Polsat" swój przepis na idealną sałatkę w kształcie świątecznego wieńca zaprezentowała Ewa Wachowicz.

Jak ją zrobić? Oto przepis na sałatkę jarzynową w kształcie świątecznego wieńca.

Przepis na sałatkę

Składniki:

2 pietruszki

1 seler

4 marchewki

2 ziemniaki

5 ogórków kiszonych

1 por

1 puszka groszku konserwowego

5 jajek

4 łyżeczki musztardy

2 łyżeczki śmietany

5 łyżeczek majonezu

sól, pieprz

natka pietruszki

2 duże pęczki świeżego koperku

pestki granata

Dodatkowo:

tortownica

duży talerz do serwowania

Przygotowanie: