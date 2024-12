Tu tradycja spotyka się z nowoczesnością. Uwielbiane z powodu swojej delikatności mięso z piersi kurczaka w połączeniu z dodatkami, charakterystycznymi dla kuchni azjatyckiej, staje się zaskakująco pyszne.

Metoda stir fry, co to jest?

Współczesne techniki kulinarne, takie jak stir fry, pozwalają na wydobycie pełni smaku kurczaka przy jednoczesnym zachowaniu jego wartości odżywczych. Kluczowym elementem tej metody jest szybkie smażenie w wysokiej temperaturze, które minimalizuje utratę cennych składników.

Ceniony szef kuchni, Robert Sowa przygotował specjalny przepis na stir fry z piersi kurczaka z porem, mini cukinią, boczniakiem, czerwoną papryką, orzeszkami ziemnymi, sosem słodko-kwaśnym i kolendrą.

Przepis na sałatkę stir fry z piersi kurczaka

Składniki

2 pokrojona w plasterki pierś kurczaka zagrodowego

3 łyżki przyprawy do dań kuchni chińskiej

2 łyżki masła klarowanego

1 pokrojona w piórka biała część pora

3 pokrojone w plastry ząbki czosnku

3 pokrojone w plasterki mini cukinie

4 pokrojone w paski boczniaki

1 pokrojona w paski czerwona papryka

½ szklanki prażonych orzeszków ziemnych solonych

200 ml sosu słodko kwaśnego

1 łyżka pieprzu Togarachi

1 posiekany pęczek kolendry

do smaku: sól morska

Przygotowanie

W misce łączymy mięso z przyprawą do dań kuchni chińskiej i dokładnie mieszamy. W rondlu na maśle smażymy około trzech minut warzywa z boczniakami i przekładamy do miski. W tym samym rondlu smażymy mięso, po kilku minutach dodajemy wcześniej przygotowane warzywa z grzybami oraz sos, całość mieszamy i doprawiamy do smaku. Tak przygotowanego kurczaka z warzywami i boczniakami podajemy w miseczkach, wszystko posypując orzeszkami ziemnymi i kolendrą.

Wartości odżywcze

Mięso kurczaka zagrodowego to doskonałe źródło pełnowartościowego białka. W porcji znajdziemy ponad 122 g białka, które wspiera regenerację mięśni, budowę tkanek i utrzymanie zdrowia metabolicznego. Jest to idealna propozycja dla osób aktywnych fizycznie oraz tych, które chcą zwiększyć udział białka w diecie. Sałatka dostarcza też witaminy C, która jest w papryce, cukinii i kolendrze. Jej ilość wynosi aż 294 proc. dziennego zapotrzebowania! Ta witamina wspiera odporność i poprawia wchłanianie żelaza, którego również nie brakuje w tej potrawie. Przepis powstał w ramach kampanii „Polskie mięso w dobrej formie” Związku Polskie Mięso.