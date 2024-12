Nie tylko pierogi, karp i inne postne dania to potrawy, które serwujemy podczas Bożego Narodzenia. Pierwszy i drugi dzień tych świąt to czas rodzinnych śniadań i obiadów z mięsem i pysznymi wędlinami.

Soczysta szynka na święta od Jakuba Kuronia. Tajemnicą jest marynata

Jakub Kuroń proponuje przepis na domową, soczystą szynkę świąteczną. Najczęściej pieczemy ją w marynacie z musztardy, czosnku i ziół, podajemy na ciepło w formie obiadu. Gdy zostanie kawałek serwujemy jako wędlinę na kanapki - wyjaśnia na swoim blogu.

Chociaż równie dobrze sprawdza się jako dodatek do tradycyjnej sałatki jarzynowej. Dlatego odpowiednio zamarynowana i upieczona jest cudowna w smaku i delikatnie rozpływa się w ustach - dodaje. Przyznaje, że przygotowuje ją tylko na specjalne okazje takie jak święta.

Jak ją zrobić? Oto przepis na soczystą szynkę od Jakuba Kuronia.

Składniki:

1,5 kg szynki wieprzowej „kulki”

Solanka:

6 ząbków czosnku

1 cebula

4 liście laurowe

6 ziaren ziela angielskiego

8 goździków

20 ziaren pieprzu czarnego

4 łyżki soli

Marynata:

1 słoiczek musztardy gruszkowej

3 ząbki czosnku

3 łyżki oleju roślinnego

1 łyżka majeranku suszonego

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Po mięso na szczególne okazje proponuje wybrać się do sprawdzonego rzeźnika. Z pewnością najlepsza do pieczenia będzie szynka kulka. Ja wybrałem sztukę lekko poprzerastaną tłuszczykiem, dzięki temu będzie soczysta i równomiernie się upiecze. Moja sztuka waży 1,5 kg, choć nieco większa lub mniejsza też się świetnie sprawdzi.

Przygotuj solankę do marynowania mięsa. Do dużego naczynia wlej około 1,5 l zimnej wody. Dodaj cebulę pokrojoną w plastry oraz zmiażdżone ząbki czosnku. Następnie przyprawy i zioła: liście laurowe, ziele angielskie, goździki, ziarna czarnego pieprzu oraz 4 łyżki soli. Całość zamieszaj do rozpuszczenia się soli. Szynkę zanurz w marynacie, naczynie zafoliuj, odstaw na 48 godzin do lodówki.

Następnie wyjmij szynkę z solanki, dokładnie osusz. Z musztardy gruszkowej, utartego czosnku, oleju roślinnego oraz soli i pieprzu przygotuj marynatę. Dodatek owocowej musztardy bardzo fajnie wpłynie na smak mięsa, jeszcze bardziej wydobędzie z niego słodkie nuty.

Następnie mieszanką dokładnie natrzyj mięso, przełóż do naczynia żaroodpornego. Zapiekaj w 200°C przez 40 minut, następnie zmniejsz do 150°C piecz dodatkowe 50 minut. Na koniec przed podaniem odstaw na 10 minut, aby mięso odpoczęło a soki równomiernie się rozprzestrzeniły. Dzięki temu mięso po pokrojeniu będzie soczyste.