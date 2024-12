Piegusek to biszkoptowe, lekkie ciasto z kropeczkami maku. Od czarnych ziarenek, rozsianych w złocistym cieście wzięła się jego wesoła nazwa. Przygotowuje się je szybko i zawsze się udaje. Prawie nie da się go zepsuć. To idealne ciasto do przygotowania dla niespodziewanych gości, albo gdy nagle zachce się nam coś dobrego.

Piegusek możemy także przygotować na Wigilię zamiast makowca. Wiadomo, że na wigilijnej kolacji mak musi być - taka tradycja. Zjedzenie maku ma zapewnić bogactwo i dobrobyt w całym nadchodzącym roku. Jeśli nie mamy czasu na przygotowanie klasycznego makowca, zróbmy pieguska.

Przepis

Składniki

1 szklanka mąki pszennej

1 szklanka cukru pudru

1 szklanka suchego maku

łyżeczka mąki ziemniaczanej

10 g masła

4 jajka

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

kilka kropli aromatu migdałowego

garść ulubionych bakalii

Przygotowanie

W rondelku rozpuszczamy masło. Jajka ubijamy z cukrem pudrem na puszystą masę, dodajemy aromat. W misce mieszamy suche składniki. Do jaj dodajemy stopniowo suche składniki i wystudzone masło. Na końcu dodajemy bakalie i lekko mieszamy. Ciasto wylewamy do keksówki wysmarowanej masłem i wysypanej tartą bułką. Pieczemy pieguska ok. 50 minut w piekarniku nagrzanym do ok. 180 stopni. Czy ciasto jest gotowe, sprawdzamy, wbijając w nie drewniany patyczek. Ciasto posypujemy cukrem pudrem.