Kuchnia polska jest bardzo bogata. Jest w naszej tradycji także wiele potraw świątecznych, w tym wigilijnych. Oczywiście na stoły w Wigilią wjeżdża barszcz czerwony z uszkami albo czysta zupa grzybowa. W wielu domach podaje się także żur grzybowy. Jakub Kuroń podał na niego przepis. Taką zupę na Wigilię przygotowywał jego tata, Maciej Kuroń.

Przepis

Składniki

Reklama

1,5 l wywaru warzywnego

500 ml zakwasu na żur

40 g suszonych grzybów np. podgrzybków

3 cebule

1 łyżka oleju np. rzepakowego

kromka razowego chleba

Przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie, kminek, sól, pieprz

Przygotowanie

Grzyby suszone płuczemy i zalewamy zimną wodą. Moczymy kilka godzin, a potem gotujemy. Cebulę obieramy, siekamy i smażymy na oleju na złoty kolor. Zalewamy wywarem warzywnym, dodajemy liść laurowy, ziele angielskie i kminek, gotujemy ok. 10 minut na wolnym ogniu.

Chleb razowy kroimy w kostkę. Do wywaru w garnku dodajemy wywar z grzybów, grzyby pokrojone w paseczki, zakwas na żur, doprawiamy solą i pieprzem, wrzucamy pokrojony chleb i zagotowujemy. Jakub Kuroń podaje ten żur z jajkami na twardo.