W przepisie, który Tomasz Strzelczyk opublikował na swoim kanale, pokazał, jak przygotowuje barszcz na Wigilię. Najpierw piecze buraki w skórkach, a potem je obiera. Podpieka też warzywa - dzięki tym zabiegom jego barszcz ma głęboki kolor i świetny smak. Warzywa, gdy się pieką, zaczynają się karmelizować i uwalniają swoją naturalną słodycz.

Kluczowe dodatki do barszczu wigilijnego Tomasza Strzelczyka

Tomasz Strzelczyk do swojego barszczu czerwonego dodaje całe jabłko - poleca szczególnie renetę. W tym barszczu wigilijnym są też śliwki suszone sechlońskie (Suska Sechlońska), podwędzane wędzone śliwki z Małopolski (okolice Sechnej). Mają mięsisty miąższ i dymny, lekko słodki smakiem.

Barszcz czerwony na Wigilię wg przepisu Tomasz Strzelczyk

Składniki

1,5 kg buraków

pół selera

cztery marchewki

dwie pietruszki

Trzy cebule

główka czosnku

3, 4 śliwki wędzone - “suska sechlońska”

4 liście laurowe

kilka ziaren ziela angielskiego

20 ziaren pieprzu

3, 4 ziarna jałowca

Sól do smaku

łyżka majeranku

łyżka octu

litr zakwasu buraczanego

Przygotowanie

Buraki pieczemy i potem dopiero obieramy ze skórki. Na patelni podprażamy przyprawy i grzyby suszone. Warzywa obieramy i podpiekamy w piekarniku. Do garnka dodajemy przyprawy, warzywa, pieczony czosnek, buraki, jedno twarde jabłko, przekrojone na pół - najlepiej renetę, kilka wędzonych śliwek. Gotujemy ok. 2 godzin na małym ogniu. Wyjmujemy warzywa z barszczu. Potem doprawiamy barszcz odrobiną octu, dolewamy zakwas buraczany i już nie gotujemy, bo straci kolor. Barszcz czerwony wigilijny gotowy.