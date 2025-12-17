W przepisie, który Tomasz Strzelczyk opublikował na swoim kanale, pokazał, jak przygotowuje barszcz na Wigilię. Najpierw piecze buraki w skórkach, a potem je obiera. Podpieka też warzywa - dzięki tym zabiegom jego barszcz ma głęboki kolor i świetny smak. Warzywa, gdy się pieką, zaczynają się karmelizować i uwalniają swoją naturalną słodycz.
Kluczowe dodatki do barszczu wigilijnego Tomasza Strzelczyka
Tomasz Strzelczyk do swojego barszczu czerwonego dodaje całe jabłko - poleca szczególnie renetę. W tym barszczu wigilijnym są też śliwki suszone sechlońskie (Suska Sechlońska), podwędzane wędzone śliwki z Małopolski (okolice Sechnej). Mają mięsisty miąższ i dymny, lekko słodki smakiem.
Barszcz czerwony na Wigilię wg przepisu Tomasz Strzelczyk
Składniki
- 1,5 kg buraków
- pół selera
- cztery marchewki
- dwie pietruszki
- Trzy cebule
- główka czosnku
- 3, 4 śliwki wędzone - “suska sechlońska”
- 4 liście laurowe
- kilka ziaren ziela angielskiego
- 20 ziaren pieprzu
- 3, 4 ziarna jałowca
- Sól do smaku
- łyżka majeranku
- łyżka octu
- litr zakwasu buraczanego
Przygotowanie
Buraki pieczemy i potem dopiero obieramy ze skórki. Na patelni podprażamy przyprawy i grzyby suszone. Warzywa obieramy i podpiekamy w piekarniku. Do garnka dodajemy przyprawy, warzywa, pieczony czosnek, buraki, jedno twarde jabłko, przekrojone na pół - najlepiej renetę, kilka wędzonych śliwek. Gotujemy ok. 2 godzin na małym ogniu. Wyjmujemy warzywa z barszczu. Potem doprawiamy barszcz odrobiną octu, dolewamy zakwas buraczany i już nie gotujemy, bo straci kolor. Barszcz czerwony wigilijny gotowy.
