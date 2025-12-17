W przepisie, który Tomasz Strzelczyk opublikował na swoim kanale, pokazał, jak przygotowuje barszcz na Wigilię. Najpierw piecze buraki w skórkach, a potem je obiera. Podpieka też warzywa - dzięki tym zabiegom jego barszcz ma głęboki kolor i świetny smak. Warzywa, gdy się pieką, zaczynają się karmelizować i uwalniają swoją naturalną słodycz.

Tak Remigiusz Rączka robi rewelacyjną sałatkę na święta. Jarzynowa nie ma szans
Tak Remigiusz Rączka robi rewelacyjną sałatkę na święta. Jarzynowa nie ma szans

Zobacz również

Kluczowe dodatki do barszczu wigilijnego Tomasza Strzelczyka

Tomasz Strzelczyk do swojego barszczu czerwonego dodaje całe jabłko - poleca szczególnie renetę. W tym barszczu wigilijnym są też śliwki suszone sechlońskie (Suska Sechlońska), podwędzane wędzone śliwki z Małopolski (okolice Sechnej). Mają mięsisty miąższ i dymny, lekko słodki smakiem.

Reklama
Nocna marynata do karpia. W Wigilię wszyscy będą się zachwycać aromatycznym karpiem [PRZEPIS]
Nocna marynata do karpia. W Wigilię wszyscy będą się zachwycać aromatycznym karpiem [PRZEPIS]

Zobacz również

Barszcz czerwony na Wigilię wg przepisu Tomasz Strzelczyk

Składniki

  • 1,5 kg buraków
  • pół selera
  • cztery marchewki
  • dwie pietruszki
  • Trzy cebule
  • główka czosnku
  • 3, 4 śliwki wędzone - “suska sechlońska”
  • 4 liście laurowe
  • kilka ziaren ziela angielskiego
  • 20 ziaren pieprzu
  • 3, 4 ziarna jałowca
  • Sól do smaku
  • łyżka majeranku
  • łyżka octu
  • litr zakwasu buraczanego

Przygotowanie

Buraki pieczemy i potem dopiero obieramy ze skórki. Na patelni podprażamy przyprawy i grzyby suszone. Warzywa obieramy i podpiekamy w piekarniku. Do garnka dodajemy przyprawy, warzywa, pieczony czosnek, buraki, jedno twarde jabłko, przekrojone na pół - najlepiej renetę, kilka wędzonych śliwek. Gotujemy ok. 2 godzin na małym ogniu. Wyjmujemy warzywa z barszczu. Potem doprawiamy barszcz odrobiną octu, dolewamy zakwas buraczany i już nie gotujemy, bo straci kolor. Barszcz czerwony wigilijny gotowy.