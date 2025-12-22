Pierogi to jedno z głównych dań zarówno na wigilijnym, jak też świątecznym stole. Podstawą jest farsz. Nie zawsze wychodzi taki, jak byśmy chcieli. Czasem jest w nim za mało grzybów, czasem za dużo kapusty. Bywa również, że farsz w pierogach, czy uszkach jest mdły, nie ma wyrazistego smaku.

Farsz do pierogów. Na czym polega metoda pół na pół?

Ewa Wachowicz ma na to niezawodny a zarazem bardzo prosty sposób. Oprócz kiszonej kapusty do przygotowania farszu używa również świeżej, ugotowanej do miękkości. Dzięki metodzie pół na pół nadzienie jest lepsze w smaku i bardziej zwarte. Poza tym do farszu na pierogi Ewa Wachowicz dodaje również wodę po moczeniu grzybów. Taki trik sprawia, że grzybowy aromat jest jeszcze bardziej intensywny.

Farsz do pierogów. Technika Ewy Wachowicz

Ewa Wachowicz stosuje jeszcze jeden trik, który sprawia, że kapusta z grzybami do farszu na pierogi jest gęsta. Ważne jest gotowanie na wolnym ogniu aż do momentu, gdy woda się zredukuje a dołożona do kiszonej, biała kapusta się rozpadnie. Gęstość w farszu można także uzyskać podsmażając na maślę cebulę. Poniżej podajemy przepis na farsz do pierogów Ewy Wachowicz.

Farsz do pierogów od Ewy Wachowicz - składniki

30 g suszonych grzybów (dzień wcześniej trzeba namoczyć),

(dzień wcześniej trzeba namoczyć), 300 g białej kapusty ,

, 300 g kapusty kiszonej,

2 łyżki masła,

1 cebula,

sól i pieprz do smaku.

Farsz do pierogów od Ewy Wachowicz - przygotowanie