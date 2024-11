W chłodne zimowe i jesienne dni barszcz czerwony wspaniale rozgrzeje. Słodko-kwaśny smak i rubinowy kolor to znaki rozpoznawcze tej zupy. Przygotujmy więc barszcz czerwony na obiad. Wcale nie jest trudno przygotować idealny. Zrobimy też próbę generalną przed Wigilią. Warto korzystać ze sprawdzonych przepisów.

Reklama

Co radzi Magda Gessler w sprawie barszczu czerwonego?

Magda Gessler to znana restauratorka. Prowadzi w TVN kultowe już programy kulinarne takie jak "Kuchenne rewolucje" oraz "MasterChef". Na kuchni zna się doskonale. Sama też gotuje i chętnie dzieli się przepisami na swoje ulubione dania. Jak przygotowuje barszcz czerwony?

Magda Gessler podała przepis na barszcz czerwony, który jest prosty w przygotowaniu, a smakuje wybornie. Podkreśla, że trzeba użyć najlepszych składników i poświęcić zupie trochę czasu. Podaje też sekretny składnik, który sprawia, że ten barszcz czerwony jest wyjątkowo pyszny. To jabłka, najlepiej szara reneta. Dodatek jabłek podkręci słodko-kwaśny smak barszczu czerwonego.

Przepis

Składniki

2 kg buraków

6 jabłek

2 cebule

4 ząbki czosnku

3 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

majeranek (opcjonalnie, może być bez)

8 ziaren pieprzu

łyżka cukru

3 łyżki octu balsamicznego lub jabłkowego

kilka suszonych grzybów

garść

sól

Przygotowanie

Połowę buraków pieczemy w piekarniku, a połowę obieramy i kroimy w plastry. Wkładamy surowe buraki do dużego garnka i zalewamy wodą tak, by przykryła buraki. Dodajemy pozostałe warzywa, obrane warzywa i przyprawy. Zagotowujemy, a potem gotujemy całość na małym ogniu. Gdy buraki będą miękkie, dodajemy sól, ocet i cukier. Zupę przecedzamy przez sito i przelewamy do drugiego garnka. Dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę i starte na tarce buraki. Obieramy jabłka i dodajemy do barszczu. Chwilę trzymamy na małym ogniu pilnując, żeby zupa się zagotowała. Zestawiamy z ognia i dajemy odpocząć barszczowi czerwonemu co najmniej 12 godzin. Wtedy smaki się przegryzą. Tak przygotowany, przecedzony barszcz, podajemy z uszkami, pasztecikami lub krokietami.