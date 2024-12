Czekolada, zwłaszcza ta dobrej jakości i o wysokiej zawartości kakao, to cenne źródło wielu zdrowych składników. Dlatego też warto od czasu do czasu pozwolić sobie na kilka kostek tego smakołyku. Ciekawą alternatywą może być wyjątkowo pyszny deser – belgijski mus czekoladowy. Jak go przygotować? Podpowiadamy.