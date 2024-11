Trudno śledzie przecenić, to kulinarne złoto. Te ryby mają świetne, nienasycone kwasy tłuszczowe, dzięki czemu korzystnie wpływają na pracę serca i odporność. Zawierają również duże ilości witamin A i E, zwanych witaminami młodości. Dostarczają też witaminę D, która jest istotna dla prawidłowej pracy układu nerwowego.

Śledź - postny król

Śledzie jada się oczywiście przez cały rok, ale zimą smakują szczególnie. Zwłaszcza że nie może ich zabraknąć na wigilijnym stole. Śledź to symbol chrześcijańskiego postu. W średniowieczu oraz epoce nowożytnej Kościół katolicki zalecał ścisłe przestrzeganie około 200 dni postnych. Mało tego, ludzie nakładali na siebie też prywatne posty związane z pokutą za grzechy. A solone śledzie były pokarmem dostępnym, popularnym i dopuszczonym do postnego menu.

Które śledzie są najlepsze?

Najlepsze są śledzie solone z beczki należy zwrócić uwagę na ich zapach. Z beczki powinien unosić się zapach śledzi, a solanka powinna być mętna i w kolorze ciemnokremowym. Ryby mają być tłuste, a mięso jasne i zwarte - wtedy są najsmaczniejsze. Jeśli kupujemy śledzie w opakowaniu, wybieramy takie, które są w solance i mają jak najmniej konserwantów. Filety śledziowe nie powinny mieć zażółceń na końcach.

Jak zrobić śledzie w oleju? PRZEPIS

To najprostszy i najbardziej smakowity sposób na przygotowanie śledzi, czyli śledzie w oleju z cebulką.

Składniki

ok. pół kilograma filetów śledziowych

2 średnie cebule

300 ml oleju np. rzepakowego lub lnianego

2 łyżeczki soku z cytryny

Przygotowanie

Filety śledziowe dokładnie myjemy. Jeśli są bardzo słone, moczymy je trzy razy po 15 min. w zimnej wodzie. Za każdym razem wodę zmieniamy. Jeśli chcemy uzyskać delikatniejszy smak, za trzecim razem moczymy filety śledziowe w mleku.

Filety śledziowe osuszamy starannie i kroimy na kawałki - tak jak lubimy. Cebule obieramy i kroimy w koskę lub w piórka. Przelewamy ją wrząkiem i odcedzamy na sitku. Cebulę zostawiamy do wystudzenia. Sparzona cebula ma delikatniejszy smak.

Do wyparzonego słoja lub np. do szklanej miski wykładamy warstwę cebuli na zmianę z warstwą pokrojonych śledzi. Zalewamy olejem, możemy też skropić je cytryną. Słój zakręcamy, a miskę szczelnie przykrywamy. Wkładamy do lodówki na co najmniej jeden dzień, by smaki się przegryzły. Takie śledzie świetnie smakują z razowym chlebem lub ziemniakami z wody.