Co dodać do barszczu czerwonego? Sekretne składniki

Idealny barszcz czerwony ma głęboki burgundowy kolor oraz wyrazisty smak, który powinien być lekko pikantny i kwaśny. Choć tradycyjny barszcz często gości na polskich stołach, to ten podawany w okresie Bożego Narodzenia, jest wyjątkowy. Przygotowanie barszczu wigilijnego wymaga szczególnej staranności, bo to zupa, którą jemy jedynie raz w roku, zwykle z dodatkiem uszek z grzybami. Jego charakterystyczny smak, który poznajemy w dzieciństwie, zostaje z nami na lata.

W dorosłym życiu często staramy się odtworzyć smak, zapach i kolor barszczu, który dawniej przygotowywały nasze mamy i babcie. Nie zawsze nam się to udaje. Powód? Wiele osób nie wie, że nestorki rodów często dodawały do barszczu sekretne składniki, które nadawały zupie wyrazistości.

Zakwas z buraków

Aby barszcz czerwony miał kwaśny i pikantny smak, należy dodać do niego zakwas z buraków. Być może wydaje się to oczywiste, ale nie każdy o tym pamięta. Najlepiej przygotować zakwas samodzielnie, wówczas zupa będzie miała wyjątkowy smak. Jeśli nie potrafimy lub nie mamy na to czasu, możemy kupić gotowy zakwas. Ważne aby wybrać produkt ekologiczny, pozbawiony sztucznych dodatków i barwników. Jeśli nie mamy zakwasy, możemy zastąpić go odrobiną octu.

Jabłka

Sekretnym składnikiem barszczu, który często stosowały nasze babcie, są jabłka, a w zasadzie ich skórki. Odmiany jabłek, które nadają się, by dodać je do barszczu to te o kwaśnym posmaku np. antonówki czy szara reneta. Aby dodać jabłka do barszczu, trzeba możliwie grubo obrać skórki, a następnie wrzucić je do ugotowanej (lecz nie gotującej się) zupy. Skórki z jabłek zostawiamy w barszczu na noc. Oddadzą one zupie swój kwaśny smak. Następnego dnia skórki wyjmujemy i podgrzewamy barszcz.

Maliny

Innymi owocami, które nadadzą barszczowi kwaśnego posmaku, są maliny. Wzbogacą nie tylko smak, ale też rubinowy kolor zupy. Należy przygotować z nich przecier, a następnie - używając sitka - dodać do zupy. Najlepsze będą oczywiście maliny, który nie są przesadnie słodkie, chyba że na takim smaku nam zależy.

Goździki

Sekretny składnik barszczu, który często stosowały nasze babcie, to goździki. W czasie gotowanie warto dorzucić kilka sztuk do garnka w czasie gotowania i pozwolić im oddać zupie odrobinę smaku. Wzbogacą aromat i smak, a także nadadzą mu świątecznego charakteru. Tylko uwaga, goździki mają intensywny smak, więc nie przesadzajmy z ich ilością.