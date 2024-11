Racuchy z jabłkami to przysmak dzieciństwa. Ich smak i zapach kojarzą się z bezpieczeństwem i ciepłem. Nadają się na ciepłe śniadanie lub kolację. Puszyste placuszki z kawałkami jabłek, posypane cukrem (w wersji dietetycznej np. z ksylitolem) i polane jogurtem to pyszny, pełnowartościowy zestaw śniadaniowy. Do tego kubek gorącej herbaty lub kawy i nie będą nam straszne listopadowe chłody.

Czy przygotowanie takiego pysznego dania zajmie dużo czasu? Uwierzcie, że nie. To jest przepis sprawdzony przez wiele osób. Już nigdy nie zrobicie placków z jabłkami inaczej.

Przepis

Składniki

2 jabłka

2 jajka

szklanka mleka

1,5 szklanki mąki

łyżeczka proszku do pieczenie

szczypta soli

olej do smażenia - może być kokosowy lub rzepakowy

Przygotowanie

Jabłka obieramy, czyścimy z gniazd nasiennych, ścieramy na tarce o grubych oczkach lub szybko dość drobno siekamy. Z mleka, jajek oraz mąki z proszkiem do pieczenia robimy gęste ciasto. Do gotowego ciasta dodajemy jabłka, mieszamy. Rozgrzewamy tłuszcz na patelni. Łyżką nakładamy ciasto na rozgrzany tłuszcz. Placuszki smażymy na złoty kolor z obu stron. Podajemy z jogurtem, posypujemy cukrem i cynamonem. Smacznego!