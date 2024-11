Mac and cheese to jedno z najpopularniejszych dań w USA. Amerykanie najczęściej kupują tzw. gotowce. Mac and cheese wielu osobom kojarzy się więc po prostu z niebieskim pudełkiem, w którym jest makaron i saszetka z gotowym sosem. Pierwsze gotowe fdania tego typu pojawiły się na amerykańskim rynku w 1937 r, a wypuściła je firma Kraft.

Kto wymyślił mac and cheese?

Legenda głosi, że potrawę tę wymyślił prezydent USA Thomas Jefferson, który zachwycił się makaronem z serem w Europie i kazał swojemu kucharzowi przygotować coś podobnego. Na mac and cheese mieli zapewne wpływ emigranci z Włoch, którzy i z makaronem, i z serem byli za pan brat w swojej ojczyźnie. Mac and cheese z włoskim daniem typu e pepe niewiele ma wspólnego.

Mac and cheese to na pewno w USA danie kultowe. Ma nawet swoje święto, które przypada 14 lipca. Jak przygotować to danie w domu? Podpowiadamy.

Przepis

Składniki

250 g makaronu kolanka

2 łyżki masła

2 płaskie łyżki mąki pszennej

pół litra mleka tłustego mleka

200 g sera startego sera cheddar

50 g startego parmezanu

sól, pieprz

Przygotowanie

Gotujemy makaron al dente zgodnie z przepisem na opakowaniu w osolonej wodzie. Ugotowany makaron odcedzamy i przekładamy do miski. W płaskim rondlu rozpuszczamy masło i dodajemy do niego mąkę, czyli robimy zasmażkę. Gdy masło i mąka połączą się w jednolitą masę, powoli wlewamy mleko i ciągle mieszamy. Do masy stopniowo, nadal mieszając, dodajemy ser chedar. Doprawiamy pierzem. Do miski z makaronem dodajemy sos, mieszamy i podajemy całość posypaną parmezanem. Mac and cheese możemy też zapiec.