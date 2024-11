Mamy sezon na dynię. Z tego pysznego warzywa możemy przygotować wiele dań. Dynia idealnie sprawdza się jako składnik wytrawnych potraw i deserów. Ciasto dyniowe to jesienna klasyka. Powolniak to wilgotne ciasto z dyni z dodatkiem orzechów i jagód. Idealne do aromatycznej herbaty. Robi się je bardzo szybko, a efekt jest zachwycający.