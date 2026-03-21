Rosół to zupa, która ma z pewnością więcej zwolenników niż przeciwników. Kojarzy się z rodzinnymi, niedzielnymi obiadami. Jest także naturalnym lekiem, gdy się przeziębimy albo przemarzniemy. A w sezonie jesienno-zimowym o to przecież nie jest trudno.
Tanie a rewelacyjne mięso na rosół
Zazwyczaj rosół gotujemy na mięsie z kurczaka albo wołowiny. Wykorzystujemy do tego szponder czy pręgę wołową. Bywa, że do garnka, by smak rosołu był bardziej wyrazisty, wkładamy mięso kaczki albo gęsi.
Okazuje się, że jest jeszcze jeden rodzaj mięsa, mocno zapomniany a rewelacyjny właśnie w przygotowaniu rosołu. O czym mowa? O sercach drobiowych. Mają one wiele zalet. Po pierwsze są tanie, więc nie wydamy na nie fortuny.
To mięso to superfood. Świetnie podkręca smak rosołu
Po drugie zawierają wiele cennych składników takich jak witaminy, minerały i aminokwasy. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że to superfood.
Rosół na sercach będzie delikatny a jeśli przygotujesz go według poniższego przepisu, będzie miał nieco pikantny smak. Jak go zrobić? Oto przepis na rosół na sercach drobiowych.
Przepis na rosół
Składniki:
½ kg serduszek drobiowych
1 duża marchew
1 pietruszka
1 cebula
kawałek selera
1 por
1 ząbek czosnku
sól
liść laurowy
ziele angielskie
chili
grzyb suszony
1 ½ litra wody
Sposób przygotowania:
Opłucz mięso, odetnij wystające elementy. Przełóż mięso do garnka z zimną wodą, dodaj warzywa poza natką pietruszki. Potem dosyp przyprawy z wyjątkiem soli i zagotuj. Gdy dojdzie do wrzenia, zmniejsz moc palnika i gotuj rosół jeszcze przez godzinę. Na koniec posól i dodaj natki pietruszki.
