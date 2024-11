Masz ochotę na pyszne i zdrowe śniadanie? Jeśli tak, to ten przepis jest idealny dla ciebie! Niezwykle smaczna jaglanka z kurkami na pewno przypadnie ci do gustu. Potrawa jest łatwa w przygotowaniu, a do tego smaczna i zdrowa. Dlaczego warto jeść kaszę jaglaną? Jak przygotować smaczną jaglankę z grzybami? Dowiesz się z tego artykułu.