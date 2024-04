Jakie warzywa z rosołu będą dobre na kotlety?

Warzywa z rosołu nie muszą być wykorzystane tylko do sałatki jarzynowej, a tym bardziej wyrzucone do śmietnika. Okazuje się, że można z nich z powodzeniem zrobić smaczne kotlety. Do ich przygotowania przyda się marchewka, pietruszka, seler oraz por. Opalana cebula, która dodawała aromatu wywarowi, również się przyda.

Kotlety dobrze będzie doprawić lubczykiem. Ten wzbogaci ich smak.

Jak przygotować zrobić kotlety z warzyw z rosołu?

Warzywa z rosołu przed przygotowaniem kotletów należy dokładnie odcisnąć. Potem posiekać i rozgnieść widelcem. Do tak przygotowanych dodajemy jajko, mąkę pszenną oraz bułkę tartą. Ich aromat podkręcą świeże zioła. Oprócz wspomnianego lubczyku dodajemy np. bazylię, koperek i szczypior lub natkę pietruszki. Teraz wystarczy już tylko wymieszać masę i formować z niej okrągłe kotleciki. Smażymy je na rozgrzanym oleju. Po usmażeniu warto przełożyć je do talerza wyłożonego papierowym ręcznikiem, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Najlepiej smakują z dodatkiem ketchupu, majonezu lub sosu tatarskiego. Można do nich dodać kaszę i surówkę, jeśli chcemy zrobić pełnowartościowy obiad. Kotlety z warzyw z rosołu można także zaserwować jako przekąskę na kolację albo danie imprezowe.

Przepis na kotlety

Składniki:

350 g posiekanych warzyw z rosołu

1 jajko

5 łyżek bułki tartej

2 łyżki jogurtu naturalnego

2 łyżki mąki pszennej

1 łyżka natki posiekanej

1 łyżka posiekanego koperku

1 łyżka posiekanego szczypiorku

1 łyżka posiekanej bazylii

sól, pieprz

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Warzywa z rosołu dobrze odcisnąć i przełożyć do miski. Rozgnieść widelcem i wbić jajko. Wsypać bułkę tartą i mąkę pszenną. Dodać posiekane zioła i doprawić solą oraz pieprzem. Dokładnie wymieszać.

Z warzywnej masy uformować równe i okrągłe kotleciki.

Na dużej i głębokiej patelni rozgrzać olej i smażyć na nim kotleciki z obu stron, aż staną się rumiane. Usmażone kotlety warzywne przekładać na deskę wyłożoną ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Podawać z sosem czosnkowym oraz kolorową sałatką.