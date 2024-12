Czy trzeba myć mięso na rosół?

Przygotowanie rosołu wiele osób rozpoczyna od starannego umycia mięsa pod bieżącą wodą. Panuje przekonanie, że surowe mięso kurczaka trzeba opłukać, zanim trafi ono do garnka. Okazuje się, że to błąd, który może kosztować nas zdrowie. Doktor Primrose Freestone, ekspertka w dziedzinie mikrobiologii klinicznej Uniwersytetu Leicester, wyjaśniła w artykule dla "The Conversation", że mięsa na rosół nie trzeba myć.

Przeciwnie, ekspertka podkreśla, że mycie kurczaka na rosół pod kranem nie tylko nie spełni swojej funkcji (drobnoustroje, których chcemy się pozbyć, nie zginą w zimnej wodzie), lecz ta czynność może doprowadzić do rozprzestrzenienia się patogenów po całej kuchni. Wraz ze strumieniem wody trafią one do zlewu i na otaczającego go przestrzenie, jak kran czy blaty. A stamtąd już prosta droga na deskę do krojenia, szafek, garnków, talerzy etc. Potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje mogą zanieczyścić również żywność.

Dlatego odpowiedź na pytanie, czy konieczne jest mycie mięsa na rosół, brzmi "nie". Drobnoustroje zostaną wyeliminowane w trakcie gotowanie. Jedynie wysoka temperatura gwarantuje, że skutecznie pozbędziemy się potencjalnie chorobotwórczych mikroorganizmów.

Jak bezpiecznie przygotować mięso na rosół?

Wiemy już, że mięso na rosół nie wymaga mycia. Zatem, jak je przygotować, by było bezpiecznie i zdrowo? Wystarczy zaraz po wyjęciu kurczaka z opakowania, natychmiast umieścić go w dużym garnku, w którym będziemy gotować rosół. Opakowanie po mięsie należy natychmiast wyrzucić do kosza, unikając rozprzestrzeniania ewentualnych płynów.

Podobnie należy postępować z każdym innym mięsem. Jeśli mięso wymaga krojenia, natychmiast po tej czynności należy umyć deskę do krojenia w wysokiej temperaturze lub wyparzyć ją wrzątkiem. Blat powinien być zdezynfekowany specjalnym preparatem. Natychmiast po przygotowaniu mięsa należy umyć ręce w ciepłej wodzie z mydłem.