Czy można mrozić rosół?

Rosół to klasyka polskich zup i smak tradycji. W wielu polskich domach gotuje się go w każdą niedzielę. Często do przygotowania rosołu wykorzystuje się duże garnki, a po obiedzie zostaje nadmiar bulionu. Oczywiście można go wykorzystać jako bazę do innej zupy np. równie tradycyjnej w wielu domach, pomidorowej przygotowywanej na rosole. Jednak nadmiar rosołu możemy również zamrozić. Zamrożony rosół można przechowywać nawet do sześciu miesięcy. Jak mrozić rosół, by zachował on swoje walory smakowe?

W czym i jak mrozić rosół?

Mrożenie rosołu jest banalnie proste. Wystarczy wystudzić zupę (pod żadnym pozorem nie wkładajmy do zamrażarki ciepłej zupy), a następnie przelać ją do plastikowego pojemnika - najlepiej specjalnie przeznaczonego do mrożenia żywności. Nie wolno mrozić rosołu w słoikach lub innych szklanych naczyniach. Te mogą nie wytrzymać rozpierania w czasie procesu zamrażania i pęknąć w zamrażarce.

Poleca się mrożenie bulionu w pojemnikach na kostki do lodu, dzięki czemu możemy wykorzystywać go jako kostkę rosołową lub decydować, jak dużą ilość zupy chcemy jednorazowo rozmrozić. Pamiętajmy też, by nie wypełniać pojemników po brzegi. W czasie mrożenia płyn zwiększy objętość.

Czy można mrozić rosół z makaronem i warzywami?

Zdecydowanie odradzamy takie rozwiązanie. Najlepiej starannie odcedzić rosół i zamrozić wyłącznie bulion, bez warzyw i makaronu. W ten sposób unikniemy przemiany rosołu w nieapetyczną i nieestetyczną papkę. Do rozmrożonego rosołu najlepiej ugotować świeży makaron, wówczas zupa będzie smakować wyśmienicie.

Jak rozmrażać rosół?

Aby rozmrozić rosół, należy wyjąć pojemnik z zamrażarki i włożyć go do lodówki lub np. do zlewu, i pozostawić na kilka godzin. Można przyspieszyć proces rozmrażania, wkładając zamrożony rosół do garnka i delikatnie podgrzewając, do uzyskania płynnej konsystencji.