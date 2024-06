Mięso z rosołu można z powodzeniem wykorzystać przygotowując farsz do pierogów, czy kotlety. Idealnie nada się także jako nadzienie do faszerowania papryki. W tym przepisie nie trzeba go specjalnie przygotowywać. Wystarczy je drobno posiekać lub zmielić i wymieszać z pozostałymi składnikami.

Reklama

Tym, który dodatkowo nada smaku i aromatu jest kasza jaglana. Dzięki niej i wspomnianemu już mięsu z rosołu otrzymamydanie w stylu zero waste. Wystarczy je już tylko zapiec w odpowiedniej temperaturze i obiad lub kolacja dla całej rodziny jest gotowa. Poniżej prezentujemy przepis na papryki nadziane mięsem z rosołu.

Przepis

Składniki:

500 G MIĘSA Z ROSOŁU

3 PAPRYKI

100 G KASZY JAGLANEJ

1/2 SZKLANKI ZIELONEGO GROSZKU

1 CEBULA

1 MARCHEWKA

2 ŁYŻKI OLIWY Z OLIWEK

SÓL, PIEPRZ

Sposób przygotowania:

Kaszę jaglaną ugotować według instrukcji na opakowaniu. Przełożyć do miski i widelcem rozdzielić ziarenka. Mięso z rosołu drobno posiekać. Przełożyć do kaszy jaglanej. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej cebulę, aż się zeszkli. Dodać pokrojoną w kostkę marchewkę i zielony groszek. Smażyć, aż warzywa staną się miękkie.

Warzywa wymieszać z kaszą jaglaną i mięsem z rosołu. Doprawić solą i pieprzem. Odkroić czubki papryk, tak aby powstały czapeczki. Do środka każdej papryki nałożyć porcje farszu i przykryć czapeczką. Papryki ułożyć obok siebie w formie do zapiekania wysmarowanej oliwą z oliwek. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec 30 minut.