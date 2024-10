Jeśli o grzybach mowa, pamiętajmy, by zbierać tylko takie, co do których mamy absolutną pewność, że są jadalne. Ta sama zasada dotyczy kupowania grzybów na bazarach lub od przydrożnych sprzedawców.

W szczycie sezonu trzeba grzyby wykorzystać do maksimum. Idealnym daniem obiadowym, gorącym i pożywnym, jest zupa ze świeżych, leśnych grzybów. Można to danie przygotować na wiele sposobów i na pewno każda pani domu ma swój patent, ale czasem warto skorzystać z podpowiedzi.

Oto, jak przygotowuje tę zupę Ewa Wachowicz, gwiazda Polsatu, autorka wielu kulinarnych programów. Dodaje do zupy pewien sekretny składnik. Mogliście się tego nie spodziewać. Warto spróbować. nabiera wyjątkowego smaku. Mowa o połowie kieliszka porto, czyli mocnego wina portugalskiego. Alkohol wyparowuje podczas gotowania, a smak zupy jest głębszy.

Przepis

Składniki

500 g grzybów leśnych

1 cebula

2 łyżki masła

½ kieliszka porto

1 l wywaru jarzynowego

1 pęczek natki pietruszki

1 szklanka kwaśnej śmietany

sól

pieprz

Przygotowanie

Gotujemy wywar z oczyszczonych warzyw. Na patelni rozgrzewamy masło i smażymy siekamy posiekaną cebulę.

Oczyszczone grzyby kroimy i lekko podsmażamy razem z cebulą. Potem dodajemy je do warzywnego wywaru. Patelnię "płuczemy" porto i potem wlewamy wino do zupy. Zupę gotujemy jeszcze ok. 15 min. Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. Zabielamy śmietaną. Zup już na talerzach posypujemy posiekaną zieloną pietruszką.