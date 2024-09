Wrzesień to miesiąc, w którym możemy cieszyć się dyniami. To doskonałe warzywo jest pyszne i zdrowe. Dynia jest bogatym źródłem witaminy A, błonnika pokarmowego, witaminy C, magnezu, potasu. Można z niej zrobić wiele ciekawych potraw. Jest świetna na zupę, na farsz np. do pierogów. Można dodać ją także do ulubionego śniadania.

We wrześniu postawmy więc na dynię. Będzie idealnym, sezonowym dodatkiem do śniadania. Idealnie rozgrzeje w pochmurny poranek. Jajecznica z dynią, na którą przepis znaleźliśmy w babcinym zeszycie, jest pyszna, zdrowa i robi się ją naprawdę szybko.

Przepis

Składniki

3 jajka

łyżka masła

15-20 dkg dyni

szczypiorek

mała cebula

sól, pieprz, szczypta cynamonu (można pominąć)

Przygotowanie

Dynię obieramy ze skórki, wyjmujemy nasiona i ucieramy na tarce (można też ją drobno pokroić). Cebulę kroimy w kostkę. Na patelni smażymy cebulę i dynię, aż będą miękkie - zajmie to ok. 5 minut; ogień musi być niewielki. Patelnię możemy przykryć, wtedy warzywa szybciej zmiękną. Możemy dynię delikatnie rozgnieść widelcem. Dodajemy na patelnię roztrzepane wcześniej jajka i delikatnie mieszamy. Smażymy do momentu, gdy jajecznica uzyska naszą ulubioną konsystencję. Doprawiamy solą i pieprzem oraz odrobiną cynamonu. Podajemy posypaną szczypiorkiem.